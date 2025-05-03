الطقس: جو غائم جزئيًا والحرارة دون معدلاتها بقليل

وطن: تبقى درجات الحرارة دون معدلاتها السنوية العامة بقليل، اليوم السبت، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا ومعتدلاً في أغلب المناطق نهارًا، وتنشط الرياح أحيانًا، وفي ساعات الليل يكون الطقس باردًا فوق الجبال.

الأحد: يطرأ انخفاض على درجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها العامة بحدود 5 درجات، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم أحيانًا، وتكون الفرصة مهيأة لهطول زخات متفرقة من المطر قد تكون رعدية في بعض المناطق الجنوبية والشرقية، وتهب رياح نشطة، وفي ساعات المساء والليل تتهيأ الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في مناطق متفرقة من البلاد وتنشط الرياح، ويسود طقس بارد رطب.

الاثنين: يطرأ انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها العامة بحدود 6-7 درجات، ويسود طقس باردًا نسبيًا وغائمًا جزئيًا إلى غائم وتنشط الرياح، وتسقط على فترات زخات متفرقة من المطر في أجزاء متفرقة من البلاد، ويكون الطقس باردًا خاصة فوق الجبال مساءً وليلاً.

الثلاثاء: يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح قريبة من معدلاتها، ويسود طقس مشمس ومعتدل في الجبال ويميل للحرارة في بقية المناطق نهارًا، ويتحول إلى باردٍ نسبيًا ليلاً.

الأربعاء: تتجاوز درجات الحرارة معدلاتها العامة بحدود درجتين وتلامس 27 مئوية في القدس، ويميل الطقس للحرارة في الجبال ويتحول إلى حار نسبيًا في بقية المناطق نهارًا، ويميل للبرودة فوق أعالي الجبال ولطيفًا في بقية المناطق مساءً وليلاً.