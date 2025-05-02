الطقس: أجواء ربيعية لطيفة وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الجمعة، غائما جزئيا ربيعيا لطيفا ومعتدلا في معظم أنحاء البلاد، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا باردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا السبت: يكون الجو غائما جزئيا ربيعيا لطيفا ومعتدلا في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والأحد المقبل: يكون الجو غائما جزئيا ربيعيا لطيفا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة في ساعات الليل، الرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو غائما جزئيا ربيعيا لطيفا في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، الرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.