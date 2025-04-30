فلسطين تسجل حضورا لافتا في معرض مسقط

سلطنة عُمان- براء عماد – وطن: سجلت فلسطين حضورها الثقافي بقوة في معرض مسقط الدولي للكتاب والمقام في قاعة المعارض في العاصمة العمانية مسقط، إذ يتوسط جناح وزارة الثقافة المعرض محتضنا مجموعة من الكتب المميزة، إلى جانب مشاركة دار الشامل للنشر والتوزيع، مكتبة سمير منصور، وَدار طباق للنشر والتوزيع، و تتزين جميع هذه الزوايا بالإعلام الفلسطينية، كما تحظى فلسطين في كل عام بمساحة خاصة للمشاركة في المعرض، وهذا ما يعكس حرص إدارة المعرض على ان تكون فلسطين حاضرة في هذا الحدث الثقافي العريق الممتد من العام 1992، يذكر أن المعرض يشهد مشاركة أكثر من 35 دولة و74 دار نشر، و681041 اصدار، وما يزيد عن 211 فعالية ثقافية مميزة تتخلل ايام المعرض، و155 فعالية خاصة لفئة الأطفال، ويضم كذلك المعرض 467413 كتاب باللغة العربية و213610 كتاب بلغات أجنبية أخرى.

َويكتظ معرض مسقط بالحضور الكبير اليومي إذ يفتتح أبوابه عند العاشرة صباحا وحتى العاشرة ليلا، وبحس الاحصائية الأخيرة فقد زار المعرض يوم الاثنين الماضي 28 نيسان أكثر من 71 ألف شخص.

يشار إلى أن معرض مسقط الدولي للكتاب انطلق في الرابع والعشرين من شهر نيسان الجاري ويستمر حتى الثالث من أيار المقبل.