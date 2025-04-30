حالة الطقس: كتلة هوائية خماسينية حارة

وطن: يكون الجو خماسينيا جافا مغبرا و حارًا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى معدلها السنوي العام بحوالي 10-12 درجة مئوية، الرياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وارتفاع على نسبة الرطوبة واجواء غير مستقرة حيث يحتمل سقوط امطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق ، الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الخميس: يكون الجو غائما جزئيا ربيعيًا لطيفًا و معتدلًا في معظم أنحاء البلاد، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة,ويحتمل سقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق خلال ساعات الصباح، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو غائما جزئيا ربيعيًا لطيفًا و معتدلًا في معظم أنحاء البلاد، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق ، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا والبحرخفيف الى متوسط ارتفاع الموج.