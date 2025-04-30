الطقس: كتلة هوائية خماسينية حارة وارتفاع ملموس على درجات الحرارة

وطن: يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الأربعاء غائما جزئيا إلى صاف حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق.

وتدخل البلاد كتلة هوائية خماسينية حارة، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أعلى معدلها السنوي العام بحوالي 10-12 درجة مئوية.

ومع حلول المساء والليل، يصبح الجو باردا نسبيا، خصوصا في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، مع أجواء منعشة إلى باردة نسبيا في الوديان والمناطق المنخفضة.

الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الخميس، يكون الجو غائما جزئيا ربيعيا ولطيفا ومعتدلا في معظم أنحاء البلاد، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق

خلال النهار، يسود طقس غائم جزئيا، معتدل ودافئ بطابع ربيعي لطيف، فيما يصبح الجو باردا نسبيا إلى بارد خلال ساعات الليل.

الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة، تبقى درجات الحرارة مستقرة دون تغير يذكر، لتظل ضمن المعدل السنوي المعتاد.

وتسود أجواء ربيعية معتدلة ومشمسة إلى غائمة جزئيا، مع ظهور كميات من السحب العالية. وتستمر الأجواء اللطيفة ليلا وخلال ساعات الفجر.

في يوم السبت، يستمر الاستقرار في درجات الحرارة دون تغير ملحوظ، حيث تبقى ضمن المعدل السنوي لشهر أيار أو أقل بقليل.

وتسود أجواء ربيعية معتدلة ومشمس إلى غائمة جزئيا خلال ساعات النهار مع استمرار ظهور السحب العالية، ويبقى الجو لطيفا ليلا وفجرا.