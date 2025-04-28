حالة الطقس: انخفاض طفيف في درجات الحرارة

وطن: يكون الجو اليوم الاثنين غائما جزئيا الى صاف معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف بارداً نسبياً في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة قد تنشط أحيانًا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الثلاثاء: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الاربعاء: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف حارًا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى معدلها السنوي العام بحوالي 10-12 درجة مئوية، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر خفيف ارتفاع الموج.