الطقس: أجواء ربيعية غائمة جزئيًا

وطن: تنخفض درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها بقليل ويكون الطقس، اليوم السبت، غائمًا جزئيًا وربيعيًا لطيفًا خلال ساعات النهار وتنشط الرياح، وباردًا نسبيًا إلى بارد خاصة فوق الجبال خلال ساعات الصباح، المساء والليل.

الأحد: يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتصبح فوق معدلاتها العامة بحدود 2-3 درجات، ويكون الطقس معتدلاً في الجبال وحارًا نسبيًا في بقية المناطق نهارًا، وباردًا نسبيًا مساءً وليلاً خاصة فوق الجبال.

الاثنين: لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع استمرارها فوق معدلاتها، ويكون الطقس معتدلاً في المناطق الجبلية وحارًا نسبيًا في بقية المناطق نهارًا، وباردًا نسبيًا مساءً وليلاً خاصة فوق الجبال.

الثلاثاء: تنخفض درجات الحرارة بصورة طفيفة، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا ولطيفًا خلال ساعات النهار، وباردًا نسبيًا خلال ساعات الصباح، المساء والليل.

الأربعاء: ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس لتصبح فوق معدلاتها بحدود 6 درجات، ويكون الطقس حارًا نسبيًا نهارًا ومائلاً للبرودة ليلاً خاصة فوق الجبال.