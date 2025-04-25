الطقس: انخفاض ملموس في درجات الحرارة

وطن: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يطرأ، اليوم الجمعة، انخفاض ملموس في درجات الحرارة لتصبح حول المعدل السنوي العام، وتنتهي بذلك الأجواء الخماسينية الحارة.

ويسود طقس غائم جزئيا خلال ساعات النهار مع أجواء ربيعية دافئة ومعتدلة، مع بقاء دراجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. أما خلال ساعات الليل، فتكون الأجواء لطيفة ومنعشة، وباردة نسبيا خاصة في المناطق الجبلية. والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ربيعيا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام. وتبقى الأجواء معتدلة بشكل ملحوظ خلال ساعات النهار في مختلف المناطق، في حين تكون الأجواء حارة نسبيا في مناطق الأغوار. مع حلول المساء والليل وحتى ساعات الفجر، تسود أجواء لطيفة ومنعشة. والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الأحد: تشهد درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا، وتبقى الأجواء ربيعية ومعتدلة في مختلف المناطق خلال ساعات النهار، بينما تستمر الأجواء حارة نسبيا في مناطق الأغوار. أما خلال ساعات المساء والليل والفجر، فتسود أجواء لطيفة ومنعشة.