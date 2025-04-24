الطقس: أجواء ربيعية معتدلة حتى السبت

وطن: يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائما جزئيا إلى صاف ربيعيا في المنطقة الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق.

ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 7-8 درجات مئوية

في النهار، تسود أجواء غائمة جزئيا وربيعية معتدلة ولطيفة. أما ليلا، فيكون الطقس منعشا إلى بارد نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية.

الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس لفترات زمنية طويلة خصوصا في ساعات الذروة، ومن خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، كما حذرت مرضى الجهاز التنفسي من الغبار المثار في الجو.

وفي يوم الجمعة، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول المعدل السنوي العام، وتنتهي بذلك الأجواء الخماسينية الحارة.

ويسود طقس غائم جزئيا خلال ساعات النهار مع أجواء ربيعية دافئة ومعتدلة، مع بقاء دراجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بقليل.

أما خلال ساعات الليل، فتكون الأجواء لطيفة ومنعشة، وباردة نسبياً خاصة في المناطق الجبلية.

الرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم السبت، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ربيعيا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام.

وتبقى الأجواء معتدلة بشكل ملحوظ خلال ساعات النهار في مختلف المناطق، في حين تكون الأجواء حارة نسبيا في مناطق الأغوار. مع حلول المساء والليل وحتى ساعات الفجر، تسود أجواء لطيفة ومنعشة.

الرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الأحد، تشهد درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا، وتبقى الأجواء ربيعية ومعتدلة في مختلف المناطق خلال ساعات النهار، بينما تستمر الأجواء حارة نسبيا في مناطق الأغوار. أما خلال ساعات المساء والليل والفجر، فتسود أجواء لطيفة ومنعشة.