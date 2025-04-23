وزارة الثقافة تطلق 37 مشروعاً في الضفة الغربية من خلال الصندوق الثقافي

وطن: أطلقت وزارة الثقافة 37 مشروعاً في الضفة الغربية من خلال مشاريع الصندوق الثقافي الفلسطيني بدورته العاشرة، حيث وقع وزير الثقافة عماد حمدان رئيس مجلس إدارة الصندوق الثقافي الفلسطيني، اليوم الأربعاء، المشاريع التي تتضمن عدة حقول ثقافية لمؤسسات وأفراد من مختلف محافظات الوطن، جاء ذلك بحضور وكيل الوزارة جاد الغزاوي، والمدراء العامين، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق.

وقال الوزير حمدان إننا نجتمع اليوم في ظل ظروف قاسية تمرّ بها فلسطين، وفي لحظة مفصلية يتعرض فيها شعبنا، لاسيما في قطاع غزة، لعدوان ممنهج يستهدف وجوده وتاريخه وحاضره. وفي خضم هذا الواقع المؤلم، نؤكد من جديد أن الثقافة الفلسطينية ستظل صوتاً حراً في وجه محاولات الإقصاء، وأن الإبداع الوطني لا ينكسر تحت الحصار، بل يزداد إصراراً على البقاء والعطاء رغم المحن.

وأضاف الوزير حمدان أن إطلاق الدورة العاشرة من منح الصندوق الثقافي الفلسطيني، إلى جانب الدورة الاستثنائية المخصصة لدعم الفنانين في المحافظات الجنوبية في ظل حرب الإبادة على قطاع غزة، ليس إلا تجسيداً لرسالة الصندوق في تمكين الفعل الثقافي الوطني، وتعزيز صمود مبدعينا في كل شبر من الوطن، ولا سيما في غزة التي تواجه اليوم أعتى أشكال الإبادة، والقدس التي يتم تهويدها وسرقتها كل يوم.

وأكد الوزير حمدان إن هذه المشاريع تعكس التنوع الثقافي الفلسطيني، من المسرح إلى الأدب، من الموسيقى إلى الحرف التقليدية، من الفن التشكيلي إلى البحث والدراسة، وكلها تحمل في جوهرها رسالة الانتماء، والتجذر، والتمسك بالحياة، مشدداً على أن وزارة الثقافة، ومن خلال الصندوق الثقافي الفلسطيني، ملتزمة بتوسيع هذه المبادرات، وبناء بيئة حاضنة وداعمة للمبدعين، وإتاحة الفرص أمامهم في كافة أنحاء الوطن، لتعزيز الحضور الثقافي الفلسطيني وصون الهوية.

ووجه الوزير حمدان الشكر لممثلية دولة النرويج، ولشعبها الصديق، على دعمهم المتواصل والراسخ للصندوق الثقافي الفلسطيني. مؤكداً أن هذا الدعم كان له أثر بالغ في إتاحة الفرصة لعشرات المشاريع الثقافية لأن تبصر النور، وأن تستمر في بناء الجسور بين الذاكرة الفلسطينية والحاضر، وبين المعاناة والأمل، مضيفاً أن دعم النرويج ليس مادياً فقط، إنما هو موقف أخلاقي وإنساني منصف لقضيتنا، وانحياز حقيقي لحق الإنسان في التعبير والخلق والإبداع.

يذكر أن لجنة تقييم متخصصة لقراءة المشاريع اختارت 59 مشروعاً، ليكون منها 22 مشروعاً لدعم المحافظات الجنوبية في قطاع غزة، و 11 مشروعاً لتعزيز صمود مبدعينا في القدس، بالإضافة إلى دعم جميع فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني من أطفال، وشباب، ونساء، وذوي الاحتياجات الخاصة.