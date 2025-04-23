الطقس: أجواء خماسينية حارة وجافة

وطن: يتوقع الراصد الجوي أن تبقى درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، على حالها مرتفعة بنحو 11 إلى 13 درجة مئوية فوق المعدل السنوي.

يسود طقس غائم جزئيا وخماسيني، جاف في مختلف المناطق بما فيها السهلية، المنخفضة، الغورية، والجبال. تستمر الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة طوال اليوم.

وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس لفترات زمنية طويلة خصوصا في ساعات الذروة، ومن خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، كما حذرت مرضى الجهاز التنفسي من الغبار المثار في الجو.

أما في يوم الخميس، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ربيعيا في المنطقة الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق.

ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 7-8 درجات مئوية

في النهار، تسود أجواء غائمة جزئيا وربيعية معتدلة ولطيفة. أما ليلا، فيكون الطقس منعشا إلى بارد نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية.

الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول المعدل السنوي العام، وتنتهي بذلك الأجواء الخماسينية الحارة.

ويسود طقس غائم جزئيا خلال ساعات النهار مع أجواء ربيعية دافئة ومعتدلة، مع بقاء دراجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بقليل.