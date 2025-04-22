حالة الطقس: كتلة هوائية حارة وجافة تدخل البلاد

وطن: تتأثر البلاد اليوم بكتلة هوائية حارة وجافة لذا يكون الجو خماسينيا حارا الى شديد الحرارة جافا ومغبرا حيث يطرا ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي بحوالي 11-13 درجة مئوية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافياً بوجه عام ,ودافئا في معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاربعاء: يكون الجو خماسينيا حارا الى شديد الحرارة جافا ومغبرا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي بحوالي 11-13 درجة مئوية ، وتكون الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم حارا نسبيا في معظم المناطق ، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 5-6 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ةحذرت دائرة الارصاد الجوية الاخوة المواطنين يومي الثلاثاء والأربعاء من:

1-من التعرض لاشعة الشمس لفترات زمنية طويلة خصوصا في ساعات الذروة .

2-من خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة .

3- تحذر مرضى الجهاز التنفسي من الغبار المثار في الجو .