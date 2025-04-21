وزير الثقافة يوقّع اتفاقية دعم وإسناد مع جمعية ذنابة الخيرية للثقافة في طولكرم لمشروع الذاكرة الفلسطينية الرقمية

وطن: وقع وزير الثقافة عماد حمدان اتفاقية دعم وإسناد مع جمعية ذنابة الخيرية للثقافة، لمشروع الذاكرة الفلسطينية الرقمية، من خلال منحة الصندوق الثقافي الفلسطيني، في دورته العاشرة، تعزيزاً لدور المركز في توثيق الرواية الفلسطينية، وتمكينه من تنفيذ فعالياته وبرامجه، وأنشطته الثقافية، من ورش ودورات تدريبية لتمكين المرأة ورفع المستوى الثقافي للشباب والشابات والأطفال، في خطوة تأتي لتعزيز صمود المؤسسات الثقافية في وجه التحديات الراهنة ودعم المشهد الثقافي في المحافظات الفلسطينية.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها وزير الثقافة والوفد المرافق لمحافظة طولكرم، لبحث الاحتياجات الثقافية للمحافظة، وتعزيز المشهد الثقافي، والاطلاع على واقع وعمل المؤسسات الثقافية وضرورة دعمها، وإسنادها، في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المحافظة ومخيم طولكرم على وجه التحديد.

وزار الوزير والوفد المرافق مركز العودة الثقافي الواقع على أطراف مخيم طولكرم، والذي تحول من مركز ثقافي الى مركز يقدم خدمات متنوعة إغاثية وطبية، بالإضافة الى التفريغ النفسي للنازحين من مخيم طولكرم ومخيم نور شمس.

وقد اطلع الوزير على أبرز احتياجاتهم، وقدم مجموعة من الكتب دعماً لمكتبة المركز، مثمناً جهود طاقم المركز على كل ما يبذلونه لتعزيز صمود المواطنين، ودورهم الوطني والإنساني تجاه المجتمع المحلي.

كما التقى الوزير حمدان برئيس بلدية طولكرم، د.م رياض عوض، وبحثا آخر التطورات فيما يتعلق بقصر طولكرم الثقافي، لأهميته كصرح لإبداعات أبناء شعبنا الفلسطيني في المجالات الثقافية والفكرية ومركزاً تتوفر فيه الأجواء المناسبة لكافة المبدعين من الأدباء والشعراء وتكريس الهوية الوطنية الفلسطينية.

وخلال الزيارة التقى الوزير حمدان والوفد المرافق بالمجلس الاستشاري الثقافي والمراكز الثقافية والمكتبات والمؤسسات الثقافية لمناقشة انعكاسات عدوان الاحتلال على الواقع الثقافي في محافظة طولكرم وذلك في قاعة بلدية طولكرم.

وناقش الاجتماع كذلك الوضع الثقافي في المحافظة وسبل تعزيزه، وتعزيز العلاقة التكاملية بين وزارة الثقافة والمؤسسات الثقافية، ومؤسسات المجتمع المدني، وتم مناقشة اقتراحاتهم ومطالبهم للدفع نحو مشهد ثقافي واعد في المحافظة والنهوض به، وآليات دعم الثقافة والمثقفين في ظل الظروف الراهنة.

واختتم الوزير حمدان الزيارة بلقائه محافظ محافظة طولكرم اللواء عبد الله كميل، وأكد الطرفان على أهمية إنعاش الوضع الثقافي في طولكرم والنهوض به، وتحقيق الشراكات لدعم الأنشطة الثقافية في المحافظة على اختلافها وتذليل كافة العقبات لبناء مراكز ثقافية، والاهتمام بالبنية التحتية، كي تكون الثقافة حاضرة في كافة أنحاء الوطن على اختلاف التوزيع الجغرافي.