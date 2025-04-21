وطن: أوصى بحث جديد أجراه موقع nicotinepouches.net، بضرورة اللجوء إلى استراتيجيات الحد من المخاطر في منطقة نورث لاناركشاير البريطانية، وذلك لمساعدة المدخنين البالغين على الإقلاع وتقليل المخاطر الصحية المتعلقة بالتدخين، بالنظر لفشل السياسة التقليدية في تحقيق هذا الهدف.

وتعد منطقة نورث لاناركشاير من بين أكثر المناطق التي يمارس فيها التدخين في بريطانيا، إذ تحتل المرتبة الثالثة؛ حيث يدخن20.8 % من سكانها بانتظام، وهي النسبة التي تتجاوز المعدل الوطني في اسكتلندا، الأمر الذي يقف وراءه العديد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية، مترافقة مع نقص الوعي الصحي، واعتبار عادة التدخين من الموروثات الثقافية.

وكشف البحث أن المدخنين الذين يستهلكون 5 سجائر يومياً ينفقون في المتوسط 24.90 جنيهاً إسترلينياً أسبوعياً، أي نحو 108.20 جنيهاً شهرياً وأكثر من 649 جنيهاً خلال 6 أشهر، بمحصلة تصل إلى 32,461 جنيهاً على مدى 25 عاماً، وذلك إثر تحليل بعض البيانات عبر متجر Tesco الإلكتروني في العام 2024 وحساب متوسطة السيجارة بناء على سعر العبوة وعدد السجائر المستهلكة يومياً.

وكان البحث قد استند إلى بيانات مكتب الإحصاء الوطني (ONS)، والتي تغطي معدلات التدخين في مختلف المناطق بالمملكة المتحدة خلال الفترة 2019-2023، لتحديد المناطق الأكثر إنفاقاً على السجائر.

وفي تعليق له حول هذا التدخين والمخاطر الصحية المرتبطة به، قال ميكا سالوسيتو منnicotinepouches.net أن التدخين هو السبب الرئيسي للأمراض التي يمكن الوقاية منها في المملكة المتحدة، حيث يتسبب في حوالي 80 ألف وفاة سنوياً، موضحاً أن القطران وأول أكسيد الكربون الناتجين عن احتراق السجائر في المنتجات التقليدية، هما المسببان الرئيسيان للأمراض المرتبطة بالتدخين، مثل سرطان الرئة، وأمراض القلب، ومشاكل الجهاز التنفسي.

وأضاف سالوسيتو أن النيكوتين بحد ذاته ليس السبب الرئيسي في تلك الأمراض بالرغم من أنه قد يسبب الإدمان، مشيراً إلى أن البدائل الخالية من الدخان، مثل أكياس النيكوتين، قد تكون حلاً أكثر أماناً وأقل مخاطر بالنسبة لأولئك الراغبين في الإقلاع عن التدخين؛ حيث إنها توفر النيكوتين دون التعرض للمواد السامة الناتجة عن احتراق التبغ.

وبالإضافة إلى منطقة نورث لاناركشاير، كانت منطقة ويست لوثيان من بين أعلى المناطق الاسكتلندية تدخيناً، حيث احتلت المركز الثامن بنسبة 19.5%، بينما جاءت غلاسكو في المركز التاسع بنسبة 19.1%.

وبالنظر للتحديات الصحية والاقتصادية الكبيرة التي يفرضها الواقع في نورث لاناركشاير مع معدلات التدخين المرتفعة التي لا تزال تتزايد فيها، في الوقت الذي تستمر فيه السياسات الحالية دون تحقيق نتائج ملموسة في الحد من التدخين، تبرز البدائل الخالية من الدخان.

ومن خلاصة البحث، فإن طريق إحداث تغيير حقيقي في الحد من مخاطر التدخين في نورث لاناركشاير، يبدأ من تعزيز الوعي بالبدائل الخالية من الدخان واعتماد نهج الحد من المخاطر كجزء من الاستراتيجية الصحية العامة. ومن خلال توفير معلومات دقيقة وإتاحة خيارات أقل خطورة، يمكن مساعدة المدخنين على اتخاذ قرارات أفضل، مما يسهم في تحسين جودة الحياة والحد من الأعباء الصحية والاقتصادية على المجتمع.