حالة الطقس: اجواء ربيعية حارة اليوم وغدا تبدأ موجة حارة خماسينية

وطن: يكون الجو اليوم الاثنين غائما جزئيا الى صاف ربيعيا في المنطقة الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 6 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى ارتفاع الموج.

الثلاثاء: يكون الجو غائما جزئيا خماسينيا حارا وجافا ومغبرا حيث يطرا ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي بحوالي 11-13 درجة مئوية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاربعاء: يكون الجو غائما جزئيا خماسينيا حارا وجافا ومغبرا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي بحوالي 11-13 درجة مئوية ، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.