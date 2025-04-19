الطقس: أجواء صافية والحرارة فوق معدلاتها

وطن: لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، السبت، وتبقى فوق معدلاتها العامة بحدود 6-7 درجات، ويبقى الطقس صافيًا حارًا نسبيًا في مختلف المناطق نهارًا، ولطيفًا أثناء ساعات المساء والليل يميل للبرودة فوق الجبال ليلاً.

الأحد: يكون الطقس حارًا نسبيًا في معظم المناطق خلال ساعات النهار، ولطيفًا مساءً يميل للبرودة فوق المرتفعات، وتنخفض درجات الحرارة قليلاً مع بقائها فوق معدلاتها بحدود5-6 درجات، مئوية.

الاثنين: لا يطرأ تغير هام على درجات الحرارة التي تبقى فوق معدلاتها بحدود 5-6 درجات، ويكون الطقس صافيًا وحارًا نسبيًا خلال ساعات النهار ولطيفًا مساءً وليلاً.

الثلاثاء: تتأثر المنطقة بمنخفض جوي خماسيني، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها العامة بحدود 9-10 درجات، ويكون الطقس حارًا وتظهر السحب المتوسطة والعالية، وتنشط الرياح الجنوبية، وتثير الغبار والأتربة في المناطق الجنوبية والشرقية، ويكون الطقس دافئًا مساءً وليلاً.

الأربعاء: يستمر تأثر البلاد بالأحوال الجوية الخماسينية، ويكون الطقس غائمًا سحب متوسطة وعالية وحارًا ومغبرًا في بعض المناطق، وخلال ساعات بعد الظهيرة - المساء، تتحول الرياح إلى غربية نشطة ورطبة وتبدأ درجات الحرارة بالانخفاض وترتفع نسب الرطوبة وتظهر السحب المنخفضة.