الطقس: أجواء صيفية دافئة

وطن: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع، اليوم الجمعة، ويكون الطقس صيفيا دافئا في كافة المناطق.

وتتجاوز الحرارة المعدلات السنوية العامة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 7-8 درجات مئوية، ومع حلول المساء، يصبح الطقس لطيفا ومنعشا، لا سيما في المناطق الجبلية.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: تستقر درجات الحرارة عند مستويات مرتفعة، ويكون الطقس حارا إلى حار نسبيا في مختلف المناطق.

ويكون الجو صافيا بوجه عام حارا نسبيا إلى حار، وجافا بوجه عام، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 7-8 درجات مئوية، أما خلال ساعات المساء، فيسود طقس لطيف ومنعش، خصوصا في المناطق الجبلية.

وتكون الرياح شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الأحد: تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف، ويسود طقس معتدل في مختلف المناطق.

في المناطق السهلية والغورية والمنخفضة يكون الجو دافئا نسبيا، بينما يستمر الجو حارا في المناطق الغورية. خلال ساعات الليل، يتحول الطقس ليصبح باردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية.

الإثنين: تستمر درجات الحرارة بالانخفاض الطفيف، ويبقى الطقس معتدلا في جميع المناطق.

وتكون الأجواء دافئة ولطيفة في المناطق السهلية والجبلية، بينما تبقى حارة في المناطق الغورية. أما ليلا، فيسود طقس منعش يتحول إلى بارد نسبيا خصوصا في المناطق الجبلية.