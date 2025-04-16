وزير الثقافة يلتقي بمجموعة من المسرحيين ويؤكد أهمية دعم وتطوير المسرح الفلسطيني

وطن: التقى وزير الثقافة عماد حمدان، بمجموعة من المسرحيين، لبحث أبرز التحديات التي تواجه القطاع، وسبل تطويره والنهوض به، واستعراض احتياجات العاملين فيه.

وأكد الوزير حمدان أهمية وضع خطة استراتيجية شاملة، تسهم في تطوير البنية التحتية للقطاع المسرحي في فلسطين، والنهوض بالحركة المسرحية، وضرورة التحضير لعقد مؤتمر خاص بالفنانين الفلسطينيين، يشمل كافة قطاعات الفنون، وذلك بهدف الوقوف عند أبرز الاحتياجات وتنفيذ كافة مخرجات المؤتمر، وتبني المبادرات المطروحة فيه وتنفيذها، مشدداً حرص الوزارة على التواصل المستمر مع الفنانين والمبدعين كلٌ حسب اختصاصه ومجاله.

وناقش اللقاء أهمية توفير الدعم المادي والمعنوي للمسرحيين، وتعزيز إنتاجاتهم المسرحية، بما يشمل العروض المسرحية المتنوعة، وتسهيل مشاركاتهم المحلية والدولية في العديد من المهرجانات والمسارح، بالإضافة لتوفير مساحة كافية للمسرحيين وتدريبهم وتنمية الكوادر العاملة في هذا القطاع، وتطوير خبراتهم.

كما تطرق اللقاء إلى ضرورة تنفيذ العروض المسرحية في المحافظات الفلسطينية كافة، وعدم اقتصارها على أماكن جغرافية معينة، إذ تناول العراقيل والتحديات التي يواجهها المسرح في مدينة القدس على وجه الخصوص، بفعل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي الذي يمنع تنفيذ العروض المسرحية في المدينة المقدسة ويتعمد إغلاق المسارح فيها، وملاحقة واعتقال المسرحيين.

من جهتهم، ثمن المسرحيون اهتمام الوزير والوزارة بقطاع المسرح الفلسطيني والمسرحيين، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون مع الجهات الرسمية الداعمة لهذا القطاع.