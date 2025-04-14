حالة الطقس: درجات الحرارة أدنى من معدلها

رام الله - وطن: يكون الجو اليوم الاثنين غائماً جزئياً وباردًا فوق المناطق الجبلية وباردًا نسبياً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحيث تبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحوالي 5-6 درجات مئوية، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائمًا وباردًا خاصة فوق المناطق الجبلية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.

الثلاثاء: يكون الجو غائماً جزئياً وباردًا في المناطق الجبلية وباردًا نسبياً في بقية المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحوالي 5 درجات مئوية، وتبقى الفرصة مهيأة حتى ساعات الظهيرة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق ، الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجاً .

الأربعاء: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وربيعيًا لطيفًا معتدلًا، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، الرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس: يكون الجو صافيا بوجهٍ عام حارا وجافا، و يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4-5 درجات مئوية، الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.