الصحة اليمنية: 117 شهيداً في الغارات الأميركية على اليمن منذ منتصف آذار

وطن: أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة اليمنية، أنيس الأصبحي، أنّ حصيلة العدوان الأميركي على البلاد بلغت 338 شهيداً وجريحاً مدنياً بينهم نساء، منذ منتصف شهر آذار/مارس الماضي.

وأوضح الأصبحي، أنّ العدوان الأميركي أدى إلى ارتقاء 117 شهيداً وإصابة 221 آخرين، تحديداً من الـ16 من الشهر الماضي.

ومنذ أنّ استأنف عملياته في البحر وفي كيان الاحتلال إثر تجدّد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تشنّ الولايات المتحدة عدواناً على اليمن مستهدفةً بالغارات محافظات مختلفة.

وشدّد قائد حركة أنصار الله، السيد عبد الملك الحوثي، الخميس الماضي، على أنّ "الأميركي لم يتمكّن ولن يتمكّن من إضعاف قدراتنا العسكرية"، مطمئناً أنّ "العدوان الأميركي يسهم في تطويرها أكثر فأكثر".

وقال إنّ "العدو الأميركي يحاول أن يضغط بكلّ ما يستطيع للتأثير على مستوى الموقف اليمني رسمياً وشعبياً، ولذلك شنّ جولة جديدة من العدوان على بلدنا، ويستهدف الأعيان المدنية".

المصدر:"الميادين"