الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا وسط توترات واشنطن وبكين

وطن: ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى على الإطلاق اليوم الجمعة بدعم من مخاوف حدوث ركود مع تصاعد التوتر بشأن الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين.

وبحلول الساعة 0039 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة ليصل إلى 3205.53 دولار للأوقية. وبلغ السعر ذروته التاريخية عند 3217.43 دولار في وقت سابق من الجلسة، وحقق مكاسب تجاوزت خمسة بالمئة على مدار الأسبوع.

وزدات العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.5 بالمئة لتصل إلى 3226.50 دولار.