وزارة الثقافة تفتتح مقرها الجديد في البلدة القديمة بمحافظة الخليل

وطن: افتتح وزير الثقافة عماد حمدان، اليوم الأربعاء، وبمشاركة وزير الاقتصاد محمد العامور ومحافظ محافظة الخليل خالد دودين، ورئيس الغرفة التجارية عبده ادريس، ومهند الجعبري مدير عام لجنة إعمار الخليل، ورؤساء وممثلي المؤسسات والمجتمع المحلي، مقر وزارة الثقافة الجديد في قلب البلدة القديمة بالخليل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحضور الثقافي والمؤسساتي في هذه المنطقة التاريخية.

وقال وزير الثقافة عماد حمدان في كلمة له خلال الافتتاح: "نقف اليوم في قلب تاريخ مدينة الرحمن، في البلدة القديمة من الخليل، التي تحكي أزقتها حكايات الأباء والأجداد، لنفتتح سوياً مكتب وزارة الثقافة في هذا المكان الذي يشكّل إحدى ركائز هويتنا الوطنية الفلسطينية والثقافية.

وأضاف الوزير حمدان :"نقف على بعد أمتار من الحرم الإبراهيمي الشريف الشاهد على عمق الجذور الفلسطينية في هذه الأرض. فالحرم الإبراهيمي رمز ديني وروحي وثقافي وإنساني، يؤكد أن الخليل كانت وستبقى مدينة للسلام والإيمان والتاريخ الحي.

وتابع الوزير حمدان أن البلدة القديمة بما فيها من معالم أثرية وأسواق شعبية وتقليدية وبيوت فلسطينية هي عنوان لهوية لا تقبل التزوير، ومن هنا تأتي أهمية وجود مكتب وزارة الثقافة في هذا المكان بالذات؛ لنؤكد أن الثقافة جزءاً مهماً من النضال، وأن حماية الموروث هي جزء من معركتنا من أجل الحرية والسيادة والعدالة.

من جانبه، أشار وزير الاقتصاد، محمد العامور، إلى أن الاستثمار في الثقافة لا ينفصل عن عملية التنمية المستدامة، معتبرًا أن النشاط الثقافي يمكن أن يكون محركًا اقتصاديًا في المناطق المهمشة، مضيفاً أن الثقافة تخلق فرص عمل، وتعيد الحياة للأسواق القديمة، وتدعم صمود المواطنين في أماكن سكنهم.

بدوره، قال محافظ محافظة الخليل، خالد دودين، إن افتتاح مقر وزارة الثقافة في البلدة القديمة يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز صمود المواطنين في وجه ممارسات الاحتلال، ويعكس اهتمام القيادة الفلسطينية بإحياء الحراك الثقافي في المناطق الأكثر تضررًا.

من جهته قال عبده إدريس إن افتتاح مكتب وزارة الثقافة في قلب البلدة القديمة يعد خطوة مهمة في إطار ربط الثقافة بالتنمية، وتعزيز بقاء المواطنين في أرضهم من خلال مشاريع تحفظ التراث وتخلق فرصاً حقيقية للنمو والتفاعل المجتمعي.

ومن المتوقع أن يحتضن المقر الجديد فعاليات ثقافية وفنية متنوعة، إضافة إلى برامج تهدف إلى إشراك المجتمع المحلي في الأنشطة الثقافية وتعزيز الإنتاج الإبداعي في المحافظة.