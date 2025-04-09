البيت الأبيض يعلن رفع التعرفة على الصين لـ104%

وطن: أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، الثلاثاء، أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية هائلة بنسبة 104% على جميع الواردات الصينية، الأربعاء، يُضاف هذا إلى الرسوم الجمركية الصينية التي كانت سارية قبل ولاية ترامب الثانية.

وكان من المقرر بالفعل أن تشهد الصين زيادة في الرسوم الجمركية بنسبة 34%، الأربعاء كجزء من حزمة الرسوم الجمركية "التبادلية" التي أعلنها ترامب، لكن الرئيس أضاف 50% أخرى بعد أن لم تتراجع بكين عن وعدها بفرض رسوم جمركية انتقامية بنسبة 34% على السلع الأمريكية بحلول ظهر الثلاثاء، مضيفًا 84% إضافية من الرسوم الجمركية.

وفي وقت سابق، الثلاثاء، صرّحت وزارة التجارة الصينية بأنها "تعارض بشدة" الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 50% على الواردات الصينية، واصفةً إياها بأنها "خطأ تلو الآخر"، وتعهّدت الوزارة بتصعيد ردّها الانتقامي على الصادرات الأمريكية.

إلى جانب زيادة إجمالي الرسوم الجمركية الصينية، وقّع الرئيس دونالد ترامب مساء الثلاثاء أمرًا تنفيذيًا يقضي بمضاعفة الرسوم الجمركية على البضائع الصينية التي تقل قيمتها عن 800 دولار أمريكي ثلاث مرات.

وحاليًا، تُعفى الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار أمريكي من الرسوم الجمركية من خلال ما يُسمى بالإعفاء "الضئيل".

في البداية، كان من المقرر فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على هذه البضائع اعتبارًا من 2 مايو. لكن الأمر التنفيذي الأخير لترامب رفع الرسوم إلى 90%.

وسيؤثر هذا على الأمريكيين الذين يطلبون من مواقع مثل Shein وTemu وAliExpress، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه البضائع.

وبدأت الأسهم الأمريكية، التي ارتفعت صباح الثلاثاء، بالانخفاض عقب تعليقات ليفيت، وأنهت الأسواق على انخفاض ملحوظ، إذ انخفض مؤشر داو جونز 320 نقطة، أي بنسبة 0.84%. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.57%. وانخفض مؤشر ناسداك المركب، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، بنسبة 2.15%.