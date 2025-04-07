أسعار صرف العملات .. الدولار يصرف بـ 3.78 شيكل

رام الله- وطن: شهد سعر صرف الشيكل أمام الدولار تراجعا كبيرا صباح اليوم الأثنين.

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الشيكل صباح اليوم بـ 3.78.

وياتي هذا التراجع في أعقاب الانخفاضات التي شهدتها عملة الشيكل يومي الخميس والجمعة، وقبل إعلان بنك إسرائيل عن سعر الفائدة (الساعة 4:00 مساءً): قفز الدولار بنسبة 0.9% إلى 3.77 شيكلاً - وهو أعلى مستوى في ستة أشهر (منذ أكتوبر 2024)؛ وارتفع اليورو بنسبة 0.6% إلى 4.14 شيكلاً.. ترجمة اقتصاد صدى

وقالت صحيفة كالكاليست العبرية ان عاملين محتملين للتراجع القوي في قيمة الشيكل: الانخفاضات الحادة في الأسواق العالمية والتدهور الأمني ​​لا يساعد الشكل.

بينما يصرف الدينار الاردني بـ 5.33 شيكل