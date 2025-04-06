حالة الطقس: أجواء حارة حتى الأربعاء

رام الله - وطن: يكون الجو اليوم الأحد صافيا الى غائم جزئي وحاراً نسبياً الى حار وجاف ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج، حسب ما افادت به دائرة الارصاد الجوية.

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو صافياً بوجه عام ولطيفا، وتكون الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الاثنين يكون الجو غائماً جزئياً لطيفًا في المناطق الجبلية وحار نسبيًا في بقية المناطق ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى ارتفاع الموج.

والثلاثاء يكون الجو صافيا الى غائم جزئي وحاراً نسبياً الى حار وجاف ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية ، الرياح جنوبية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاربعاء يكون الجو غائماً جزئياً وربيعيا لطيفا ومعتدلا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل.