الاتحاد الأوروبي: رسوم ترامب الجمركية ضربة كبيرة للاقتصاد العالمي وجاهزون للرد

وطن: وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها ضربة موجعة للاقتصاد العالمي، وأكدت استعداد الاتحاد الأوروبي للرد بإجراءات مضادة في حال فشلت المفاوضات.

وقالت في بيان تُلي في عاصمة أوزبكستان اليوم الخميس، قبيل قمة للشراكة بين الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى: “نضع بالفعل اللمسات الأخيرة على الحزمة الأولى من الإجراءات المضادة ردا على الرسوم الجمركية على الصلب”.

وأضافت: “نستعد الآن لمزيد من التدابير المضادة لحماية مصالحنا وأعمالنا في حال فشلت المفاوضات”.

وكشف ترامب أمس الأربعاء عن رسوم جمركية بحد أدنى عشرة في المئة على معظم السلع الواردة إلى الولايات المتحدة، مع فرض رسوم أعلى عند 20 بالمئة على الاتحاد الأوروبي.