حالة الطقس: أجواء مشمسة نهارا وباردة ليلا

وطن: يكون الجو اليوم، الإثنين، صافيا بوجه عام، وحارا نسبيا الى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، مثيرة للغبار، والبحر خفيف ارتفاع الموج، مع حلول المساء، يصبح الطقس باردًا نسبيًا إلى بارد، خاصة في المناطق الجبلية.

ولا يطرأ يوم الثلاثاء تغير يُذكر على درجات الحرارة، والتي تبقى ضمن المعدل السنوي العام. ويسود طقس ربيعي معتدل، يميل إلى الدفء نهارًا، مع أجواء مشمسة إلى غائمة جزئيًا بفعل كميات من السحب العالية. خلال ساعات الليل والفجر، تبقى الأجواء لطيفة ومستقرة.

ويطرأ يوم الأربعاء انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتستقر ضمن المعدل السنوي العام. وتسود أجواء مشمسة ومعتدلة، بطابع ربيعي دافئ خلال ساعات النهار. أما خلال الليل، فيصبح الطقس باردًا نسبيًا إلى بارد، وخاصة في المناطق المرتفعة.

ويستمر الانخفاض في درجات الحرارة يوم الخميس، مع بقائها ضمن المعدل السنوي العام. وتسود أجواء غائمة جزئيًا في ساعات النهار، فيما تميل الأجواء إلى البرودة النسبية إلى الشديدة خلال ساعات الليل.

ولا يطرأ، يوم الجمعة، تغير ملموس على درجات الحرارة، والتي تبقى حول المعدل السنوي العام أو أعلى بقليل. ويسود طقس مشمس مع ظهور بعض السحب العالية والمتوسطة خلال ساعات النهار. أما خلال المساء والليل، فتتحول الأجواء إلى باردة بل وشديدة البرودة، خصوصًا في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وكذلك في مناطق الأودية والمنخفضات.