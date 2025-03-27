الطقس: أجواء خماسينية جافة وشديدة الحرارة

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس غائمًا جزئيًا إلى غائم وأجواء خماسينية حارة وجافة ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي 13 درجة مئوية، الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئياً ولطيفا في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم غد الجمعة غائمًا جزئيًا إلى غائم أجواء خماسينية حارة الى شديدة الحرارة وجافة ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي 14 درجة مئوية، وفي ساعات المساء والليل يطرأ ارتفاع على نسبة الرطوبة وانخفاض على درجات الحرارة الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن تنحسر الكتلة الهوائية الحارة يوم السبت المقبل، لذا يكون الجو غائمًا جزئيًا ربيعيا لطيفا ومعتدلا حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائه أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية، ويحتمل سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو صافيا بوجه عام وربيعيا لطيفا ومعتدلا ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.