حالة الطقس: أجواء حارة نسبيا

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائمًا جزئيًا إلى صاف وربيعياً لطيفاً في المناطق الجبلية وحاراً نسبياً في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها بحوالي 5 درجات مئوية، الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتؤثر على البلاد يوم الأربعاء كتلة هوائية دافئة إلى حارة تؤثر على البلاد، ويكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف وحاراً نسبياً إلى حار ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي 8-9 درجات مئوية، الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الخميس، يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى غائم أجواء خماسينية حارة وجافة ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي 10-11 درجة مئوية، الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.