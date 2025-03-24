الطرح الثانوي العام لمساهمي الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار يتجاوز قيمة الاكتتاب المطلوبة بنسبة 81% ليصل إلى 54.3 مليون دولار أمريكي

وطن: أعلنت الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (أيبك) اليوم أن الاكتتاب الثانوي العام لمساهمين الشركة شهد اقبالا كبيراً، حيث وصلت قيمة الاكتتاب الكلي 54.3 مليون دولار أمريكي، متجاوزةً بذلك قيمة رأس المال المطلوبة والبالغة 30 مليون دولار أمريكي بزيادة بلغت نسبتها 81% يعكس هذا الإقبال القوي ثقة المستثمرين في الرؤية الاستراتيجية للشركة وقدرتها على الصمود على المدى الطويل على الرغم من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الجسيمة التي تواجه فلسطين والمنطقة.

وفي تصريحه أكد طارق عمر العقاد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، أن النجاح الباهر للاكتتاب في أسهم الشركة يعكس ثقة المساهمين في قدرة الشركة على تجاوز التحديات المختلفة وتحقيق نمو مستدام. وقال العقاد: "نشعر بتواضع عميق إزاء هذه الثقة الكبيرة من مساهمينا، إن إيمانهم الراسخ بمستقبل أيبك، حتى في هذه الأوقات العصيبة التي تتسم بحالة من عدم اليقين ، هو شهادة على قوة شركتنا وصمود مجتمع الأعمال الفلسطيني".

وأضاف العقاد أن رأس المال الإضافي والبالغ 30 مليون دولار أمريكي سيعزز المركز المالي للشركة، ويعزز السيولة، ويدعم خطط التوسع لشركاتها التابعة. كما سيوفر مرونة مالية أكبر، مما يضمن قدرة الشركة على مواجهة التحديات بكفاءة وفعالية. وتظل أيبك ثابتة في رؤيتها المتمثلة في الاستثمار في القطاعات الرئيسية التي تساهم في تطوير الاقتصاد الفلسطيني مع توسيع نطاق أعمال شركات المجموعة اقليميا ودوليا.

وأيبك هي شركة استثمارية مساهمة عامة مدرجة في بورصة فلسطين (PEX:APIC). تتنوع استثماراتتها في قطاعات التصنيع والتجارة والتوزيع والخدمات في فلسطين، والأردن، والسعودية، والإمارات والعراق وتركيا من خلال مجموعة شركاتها التابعة والحليفة وهي: شركة سنيورة للصناعات الغذائية، شركة يونيبال للتجارة العامة، الشركة الفلسطينية للسيارات، شركة التوريدات والخدمات الطبية، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات (نابكو)، شركة ريما للورق الصحي، شركة سكاي للدعاية والإعلان والترويج، الشركة العربية للتأجير التمويلي، شركة قدرة لحلول الطاقة المتجددة، والشركة الفلسطينية للتخزين والتبريد، وتوظف ما يزيد عن 3200 كادر في شركات المجموعة.