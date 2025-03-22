الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة حتى الثلاثاء

وطن: قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو يستمر اليوم السبت باردا الى شديد البرودة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، وباردا الى شديد البرودة، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم غد الأحد، يكون الجو صافيا بوجه عام، وباردا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاثنين المقبل، يكون الجو صافيا بوجه عام، وربيعيا لطيفا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الثلاثاء، يكون الجو صافيا ربيعيا لطيفا في المناطق الجبلية، وحارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.