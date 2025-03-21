الطقس: أجواء باردة وانخفاض آخر على درجات الحرارة

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر تأثر البلاد، اليوم الجمعة، بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائما بوجه عام باردا إلى شديد البرودة، حيث يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، الرياح شمالية غربية الى جنوبية السرعة معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئياً الى غائم وباردا إلى شديد البرودة وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.

وغدا السبت: يستمر الجو باردا إلى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الأحد: يكون الجو صافيا بوجه عام وباردا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاثنين المقبل، يكون الجو صافيا بوجه عام وربيعيا لطيفا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

حذرت دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين خلال فترة تأثر البلاد بالمنخفض الجوي من الانخفاض الكبير على درجات الحرارة، وشدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، وتدني مدى الرؤية الأفقية.