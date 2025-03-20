الطقس: أجواء باردة وماطرة

وطن: تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، اليوم الخميس، لذا يكون الجو غائما بوجه عام وباردا إلى شديد البرودة.

ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحوالي 6 درجات مئوية.

وتسود أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة نهارا، مع أجواء باردة إلى شديدة البرودة في الجبال، وتكون الفرصة سانحة لسقوط زخات من المطر، ويسود جو بارد جدا مع ساعات المساء والليل.

الرياح شمالية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا، قد تصل سرعتها في بعض الهبات حوالي 60 كم/ ساعة والبحر مائج.

يوم الجمعة، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو غائما بوجه عام باردا إلى شديد البرودة، ودرجات الحرارة أقل من معدلها السنوي العام بحوالي 5-6 درجات مئوية.

ويكون الجو غائما جزئيا نهارا، مع ساعات المساء والليل يعود الجو باردا إلى شديد البرودة.

ويتوقع سقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الرياح شمالية غربية إلى جنوبية السرعة معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين، خلال فترة تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، من الانخفاض الكبير على درجات الحرارة، وخطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وشدة سرعة الرياح.

أما في يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف للغاية على درجات الحرارة، ويبقى الجو باردا في ساعات النهار.

وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات من الأمطار المحلية في بعض المناطق، ويكون الجو غائما جزئيا نهارا، مع ساعات المساء والليل يعود الجو باردا.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الأحد، يطرأ ارتقاع طفيف آخر على درجات الحرارة، ويكون الجو مستقرا في كافة المناطق، مع كميات من السحب العالية والمتوسطة.

وتسود أجواء دافئة نسبيا في المناطق السهلية والغورية والمنخفضة، بينما يسود جو مائلا للدفء قليلا في المناطق الجبلية والعالية، ليلا يصبح الجو باردا إلى شديد البرودة في كافة المناطق.

يوم الإثنين، يطرأ ارتقاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الجو مستقرا ومشمسا، وتسود أجواء دافئة ومعتدلة وربيعية في المناطق السهلية والغورية والمنخفضة، بينما يسود جو مائلا للدفء في المناطق الجبلية والعالية، ليلا يصبح الجو باردا خاصة في المناطق الجبلية.