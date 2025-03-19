الذهب قرب ذروته القياسية مع استمرار توتر الشرق الأوسط والرسوم الجمركية

وطن: حوّم الذهب اليوم الأربعاء قرب أعلى مستوى قياسي له على الإطلاق والذي سجله في الجلسة السابقة، مدعوما بالطلب على أصول الملاذ الآمن والتوتر الجيوسياسي وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، بينما يترقب المتعاملون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 3031.36 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:02 بتوقيت غرينتش. وكان المعدن الأصفر قد وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3038.26 دولار للأوقية أمس الثلاثاء.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المئة إلى 3037.90 دولار.

وشنّت إسرائيل غارات جوية على قطاع غزة، قالت السلطات الصحية الفلسطينية إنها تسببت في استشهاد أكثر من 400 شخص أمس الثلاثاء، ما أنهى هدوءا نسبيا قارب الشهرين منذ بدء وقف إطلاق النار، في حين حذرت إسرائيل من أن الهجوم “مجرد البداية”.

ويشعر المستثمرون بالقلق من تباطؤ اقتصادي وتزايد مخاطر الركود بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي يُعتقد على نطاق واسع بأنها ستؤدي إلى زيادة التضخم.

وأججت الرسوم الجمركية التوتر التجاري، وتشمل رسوما ثابتة 25 في المئة على الصلب والألمنيوم دخلت حيز التنفيذ في فبراير/ شباط الماضي، ورسوما متبادلة وعلى قطاعات معينة ستُفرض في الثاني من أبريل/ نيسان المقبل.

وقفز سعر الذهب، الذي يُعتبر تاريخيا وسيلة تحوّط من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، بأكثر من 15 في المئة منذ بداية العام.

وفي غضون ذلك، من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة القياسي ثابتا عند نطاق 4.25-4.50 في المئة في ختام اجتماعه للسياسة النقدية الذي يستمر يومين في وقت لاحق من اليوم.

ويترقب المشاركون في السوق أيضا خطاب رئيس البنك جيروم باول عقب قرار أسعار الفائدة لاستشراف مسار السياسة النقدية الأمريكية.

ويرتفع الذهب الذي لا يدر عائدا في ظل انخفاض أسعار الفائدة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 33.93 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.3 في المئة إلى 994.60 دولار، ونزل البلاديوم 0.1 في المئة إلى 966.11 دولار.