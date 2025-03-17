الوزير حمدان يكرّم القاص مراد بدر الفائز الأول بجائزة نجاتي صدقي في القصة القصيرة للشباب

وطن: كرّم وزير الثقافة عماد حمدان، اليوم الإثنين، القاص مراد بدر الفائز الأول بجائزة نجاتي صدقي في القصة القصيرة للشباب بالدورة العاشرة، عن قصته "الشواقل الخمسة"، بحضور مدير عام الآداب والنشر في الوزارة عبد السلام عطاري.

وشدد الوزير حمدان على اهتمام الوزارة بدعم المبدعين وتحفيزهم، مشيراً إلى أن هذه الجائزة تأتي في إطار دعم الوزارة للإبداع الأدبي الفلسطيني وتشجيع الشباب على تنمية مواهبهم الكتابية، مؤكداً التزام الوزارة بدعم المواهب الشابة، وتوفير المنصات التي تتيح لهم التعبير عن إبداعاتهم.

وشكر بدر الوزير على اهتمامه بالمسابقه، وتشجيعه المبدعين والإبداع، مشيراً إلى أن أكثر ما ينقص الكاتب في بداية مشواره هو الاعتراف به، وجائزة نجاتي صدقي كانت بمثابة اعتراف بالغ بأنه كاتب، وهو اعتراف من أسمى جهة ثقافية في الوطن.