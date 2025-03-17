بنك القدس : النتائج المالية تعكس قدرة البنك على مواجهة الأزمات وتحقيق التوازن

أكرم جراب: نجاحُنا في تحقيق هذه الأرباح رغم التحديات الصعبة يؤكد صلابة استراتيجيتنا المالية

محمد شاور : استطعنا في بنك القدس أن ندير الأزمات بطريقة احترافية

رام الله - وطن: رغم الظروف الاستثنائية التي شهدها العام 2024، من حرب وعدوان وتحديات اقتصادية غير مسبوقة، تمكن بنك القدس من تحقيق أرباح صافية بلغت 10 ملايين دولار، ليؤكد مجددًا قدرته على التكيف مع الأزمات وإدارتها بمرونة وكفاءة.

وبحسب البيانات المالية للبنك ، فقد سجل صافي أرباح بعد الضريبة 10 ملايين دولار ، مقارنة مع 9,2 مليون دولار أمريكي في العام السابق، بارتفاع نسبته 9 %، كما شهدت الموجودات إرتفاعا بلغت نسبته 1.74 % لتصل إلى 1,535 مليار دولار أمريكي بعد أن كانت 1,509 دولار أمريكي في نهاية العام 2023

وبلغ مجموع المطلوبات 1,368مليار دولار أمريكي بعد أن كان 1,354, دولار أمريكي نهاية العام 2023 بارتفاع بلغت نسبته 1.05%. كما سجلت الودائع إرتفاعا بنسبة2.18 % لتصل إلى 1,271 مليار دولار بعد أن كانت 1,244 مليار دولار في العام 2023 بينما بلغت التسهيلات في العام 922 مليون دولار في العام 2024 أما مجموع حقوق الملكية فقد بلغت 167 مليون دولار بعد أن كانت 155 مليون دولار أمريكي في نهاية العام 2023 بارتفاع بلغت نسبته 7.81%. علما بأن رأس المال المدفوع قد ارتفع من 100 مليون دولار أمريكي في العام 2023 إلى 105 دولار أمريكي من هذا العام بارتفاع بلغت نسبته 5.00%.

وفي تعليق على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة بنك القدس: " نجاحنا في تحقيق هذه الأرباح رغم التحديات الصعبة يؤكد صلابة استراتيجيتنا المالية وقدرتنا على التكيف مع المتغيرات. لقد عملنا وفق نهج إداري محكم وإدارة مخاطر مدروسة، مما مكننا من الاستمرار في تحقيق النمو وخدمة عملائنا بكفاءة."

من جانبه، أضاف الرئيس التنفيذي لبنك القدس: "كان عام 2024 عامًا مليئًا بالتحديات، لكننا استطعنا في بنك القدس أن ندير الأزمات بطريقة احترافية، لنحافظ على استقرارنا المالي ونواصل تحقيق النتائج الإيجابية. التزامنا تجاه عملائنا وشركائنا كان دافعنا الرئيسي للاستمرار والنمو."

وتعكس هذه النتائج قدرة بنك القدس على مواجهة الأزمات وتحقيق التوازن بين الاستقرار المالي والتوسع المدروس، ما يعزز مكانته كلاعب رئيسي في القطاع المصرفي الفلسطيني