الطقس: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وأجواء تميل للصيفية

وطن: تشير توقعات دائرة الأرصاد الجوية إلى استمرار الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة اليوم السبت، حيث تكون أعلى من المعدل السنوي بشكل كبير. ويسود طقس معتدل يميل إلى الأجواء الصيفية نتيجة لهذا الارتفاع.

كما يكون الجو حارًا بشكل لافت في المناطق الغورية والمنخفضة، بينما تشهد المناطق السهلية طقسًا حارًا نسبيًا. ومع ساعات المساء، تنخفض درجات الحرارة ليصبح الطقس باردًا نسبيًا، خاصة في المناطق الجبلية.

الأحد: لا يطرأ تغير يُذكر على درجات الحرارة، حيث يستمر الطقس المعتدل نهارًا مع سماء صافية تمامًا. ومع ساعات المساء والليل والفجر، يصبح الجو لطيفًا ومنعشًا، مما يوفر أجواء مريحة لسكان مختلف المناطق.

الإثنين: تبقى درجات الحرارة على حالها دون تغير يُذكر، حيث يسود طقس شديد الاعتدال خلال النهار، بينما يكون حارًا نسبيًا في المناطق السهلية والساحلية، وشديد الحرارة في الأغوار. ومع حلول المساء والليل، تعود الأجواء لتصبح لطيفة ومنعشة، ما يضفي شعورًا بالراحة خلال ساعات الفجر والصباح الباكر.