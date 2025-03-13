الطقس: درجات الحرارة أعلى من معدلها العام بحدود 9 درجات مئوية

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائماً جزئياً الى صاف حارا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 9 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ولطيفاً في معظم المناطق، الرياح شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الجمعة، غائماً جزئياً الى صاف حارا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 10 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والسبت، يكون الجو صافياً بوجه عام حارا الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 12 درجة مئوية، الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، الأحد المقبل، لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 13 درجة مئوية، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.