وزير الثقافة يلتقي مديرة مكتب اليونسكو ومختص برنامج الثقافة في فلسطين ويبحثان آليات التعاون المشترك

وطن: بحث وزير الثقافة عماد حمدان مع مديرة مكتب اليونسكو في فلسطين ليلي هايلو، ومختص برنامج الثقافة، التعاون المشترك والتنسيق لدعم الأنشطة الهادفة إلى الحفاظ على الصناعات التراثية التقليدية والصناعات الابداعية.

وناقش الطرفان ضرورة التنسيق المشترك لتنفيذ أنشطة تهدف إلى حماية التراث اللامادي في فلسطين، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الحرف التقليدية المهددة بالاندثار، كما تم التطرق إلى طلب المساعدة الدولية المقدمة من اليونسكو - باريس لدعم هذا القطاع الهام، من خلال تنفيذ سلسلة من أنشطة لبناء القدرات والتدريبات على آليات الصون الطارئ للتراث الثقافي.

وهذا وناقش الاجتماع تنسيق الجهود المشتركة للعمل في قطاع غزة ضمن إطار حماية التراث اللامادي ودعم الفنانين والحرفيين العاملين في الصناعات الإبداعية، وذلك عبر تنفيذ أنشطة مشتركة تعزز هذا الهدف.