صدور كتاب "الكتابة بين الجثث" لعيسى قراقع

رام الله - وطن: صدر كتاب بعنوان "الكتابة بين الجثث" للكاتب عيسى قراقع عن دار طباق للنشر والتوزيع في فلسطين، ويأتي الكتاب الواقع في ٢١٩ صفحة من القطع المتوسط، ضمن إصدارات مشروع "يوميّات غزّة" الذي أطلقته طباق في سلسلة من الإصدارات الهادفة إلى توثيق حرب الإبادة التي يمارسها الاحتلال في قطاع غزّة ويتعرض لها الشعب الفلسطيني، وحمل الكتاب لوحة الفنان محمد العزيز عاطف.

وفي تقديمه للكتاب، أشار الشاعر مراد السوداني، أمين عام اتحاد الكتاب الفلسطينيين: "إلى أن هذا الكتاب سيرة غزة وما فيها من مواجع وفواجع، وقصص تنز ألمًا لا يخبو، وهو بذلك يثبّت في كتاب فلسطين المركّب على البطولات والتضحيات، بطولة المكان وفداحة الخطب، وهذا كتاب جدير يحاول فيه عيسى قراقع أن يصفع العالم بحقّ وحقيقة هذه الفلسطين وملحمتها الباقية حتى انتصار الشهيد".

ويضم الكتاب سبعًا وثلاثين حكاية يوثق فيها قراقع لما شهدته الحرب بشكل مباشر، وما رافقها من أحداث في السجون والشوارع والبيوت، والسياسة.

عيسى قراقع: صدرت له عدة مؤلفات منها كتاب الحب والحياة في سجون الاحتلال، وكتاب امرأة الساعة السادسة والثلاثين، وكتاب الدهيشي وغيرها، هذا وقد انتخب عضوًا في المجلس التشريعي الفلسطيني عام ٢٠٠٦، وترأس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين بدرجة وزير، ويرأس حاليًا المكتبة الوطنية الفلسطينية.