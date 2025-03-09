حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائما جزئيا وبارد في معظم المناطق، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الاثنين، يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وتوقعت "الأرصاد" أن يكون الجو، يوم الثلاثاء المقبل، صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء، يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية.