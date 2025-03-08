الطقس: ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة حتى الثلاثاء

وطن: أفادت دائرة الأرصاد الجوية، بأن الجو يكون اليوم السبت، غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائما جزئيا وباردا في معظم المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة لسرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الأحد، يكون الجو غائماً جزئيا، ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الإثنين، يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الثلاثاء، فيكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.