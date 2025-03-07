الطقس: استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي وانخفاض على درجات الحرارة

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن يستمر تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار الجوي ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات من الأمطار على بعض المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، الرياح شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا السبت: يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

والأحد: يكون الجو غائما جزئيا ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما الاثنين: يكون الجو صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين، خلال حالة عدم الاستقرار الجوي من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وخطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، ومن تدني مدى الرؤيا الأفقية.