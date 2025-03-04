الوزير حمدان يستقبل نظيرته اليونانية ويبحثان آفاق التعاون الثقافي المشترك

وطن: استقبل وزير الثقافة عماد حمدان، اليوم الثلاثاء، نظيرته اليونانية لينا ميندوني، في مقر الوزارة بمدينة البيرة، وبحث معها آفاق التعاون الثقافي المشترك وتعزيز الشراكة الثقافية بين البلدين في العديد من المجالات.

وأكد الوزير حمدان على عمق العلاقات التاريخية والروابط الثقافية بين البلدين، معرباً عن تطلعه إلى الاستفادة من التجربة الثقافية اليونانية، ودراسة فرص تبادل المعرفة في مجال الفنون والأدب، وتبادل التجارب والخبرات في مختلف الحقول الثقافية، وتعزيز التعاون في مجال الفنون والحرف التقليدية، وإمكانية تنظيم ورش عمل مشتركة للفنانين والحرفيين من كلا البلدين.

بدورها أكدت الوزيرة اليونانية أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الثقافي، وتعميق العلاقات بين الشعبين الفلسطيني واليوناني، مشددة على أهمية دعم المبادرات الثقافية، كون الثقافة تشكل جسرًا لتعزيز العلاقات الثنائية، معربة عن استعداد بلادها لدعم المشاريع الثقافية المشتركة.

واقترح الطرفان تشكيل لجان ثقافية مشتركة لمتابعة المشاريع الثقافية، مع التركيز على مجالات مثل ترجمة الأدب والشعر، تبادل المعارض الفنية، وتنظيم العروض الموسيقية والمسرحية المشتركة.

وأكد الطرفان على أهمية الاتفاقية السارية المفعول بين فلسطين واليونان، وناقشا آليات تنفيذها بشكل عملي ومستدام لدعم التبادل الثقافي.