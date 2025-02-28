الطقس: أجواء باردة وتوقعات بهطول الأمطار الليلة

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة، صافيا بوجه عام ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبياً خاصة في المناطق الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا وباردا إلى شديد البرودة وتسقط زخات من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

السبت: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتسقط زخات من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

الأحد: يكون الجو غائماً جزئياً وباردا نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاثنين: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ولطيفاً في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .