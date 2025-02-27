"الأهلي" يدعم مؤسسة مريم لمكافحة السرطان

رام الله- وطن: في إطار التزامه بالمسؤولية المجتمعية ودعمه المستمر للمجتمع، أعلن البنك الأهلي الأردني في فلسطين اليوم الخميس الموافق 27/02/2025 عن تقديم دعم مالي لمؤسسة مريم لمكافحة السرطان، خلال فعالية تم تنظيمها في مقر المؤسسة في مدينة رام الله بحضور ممثلين عن كل من البنك الأهلي الأردني ومؤسسة مريم، وبحضور شخصيات اعتبارية ورسمية على مستوى المجتمع المحلي.

يجدر بالذكر أن هذا الدعم المقدم من البنك الأهلي الأردني لمؤسسة مريم يهدف إلى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية لمرضى السرطان، الذين يعانون من نقص حاد في هذه المواد الأساسية، مع الإشارة إلى أن مؤسسة مريم تقدم العديد من الخدمات الإنسانية والإغاثية لمرضى السرطان في فلسطين وتسعى لرفع الوعي عن السرطان في المجتمع، إلى جانب العديد من المهام الأخرى التي تكرس المؤسسة طاقاتها لإنجازها لإحداث فرق إيجابي في حياة مرضى السرطان وعائلاتهم والمحيط ككل.

وقد أعرب عيسى باشا، المدير الإقليمي للبنك الأهلي الأردني في فلسطين، قائلاً: "نحن في البنك الأهلي الأردني نؤمن بأهمية دعم المؤسسات الصحية والإنسانية التي تقدم خدمات عظيمة للمجتمع. يأتي دعمنا لمؤسسة مريم لمكافحة السرطان انطلاقاً من حرصنا على المساهمة في تخفيف معاناة مرضى السرطان وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم."

من جانبه، شكر محمد حامد، مدير مؤسسة مريم، البنك الأهلي الأردني على دعمه السخي، حيث قال: "يأتي هذا الدعم من البنك الأهلي الأردني في وقت حرج، حيث يعاني المرضى من انقطاع طويل في تلقي العلاجات الضرورية، بالإضافة إلى شح الإمدادت الطبية في العديد من المحافظات في فلسطين نظراً للظروف الراهنة التي يمر بها شعبنا."

يُذكر أن هذه المبادرة تأتي ضمن مبادرات متتالية انطلاقاً من حرص البنك الأهلي الأردني في فلسطين على ترسيخ مبدأ المسؤولية المجتمعية من خلال تنفيذ مبادرات وبرامج مستدامة تهدف إلى دعم مختلف فئات المجتمع وتعزيز التنمية الشاملة تجسيداً لرؤيته الرامية إلى تعزيز الشراكات مع المؤسسات المحلية لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع.