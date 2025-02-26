تعزيزاً للتكامل المالي والتطوير بورصة فلسطين توقع مذكرة تعاون مع بورصة مسقط الشقيقة

وطن: وقعت بورصتا فلسطين ومسقط مذكرة تعاون مشترك في مقر بورصة مسقط في سلطنة عُمان، وتأتي هذه المذكرة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين السوقين الشقيقين، وتم توقيعها في خضم الزيارة القائمة بموجب الدعوة الرسمية التي وجهتها بورصة مسقط ممثلة برئيسها التنفيذي هيثم بن سالم السالمي، التي لبتها بورصة فلسطين ممثلة برئيس مجلس إدارتها السيد سمير حليله ومديرها العام السيد نهاد كمال ومدير مركز الإيداع والتحويل السيد خالد حمدان.

وخلال الزيارة، بحث الطرفان أهم المستجدات على صعيد قطاع الأوراق المالية في البلدين، وكذلك في الإقليم في ظل التطورات السياسية والاقتصادية المتسارعة، كما وتم بحث نقاط التقاطع التي يمكن معها تعزيز آليات التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات والخدمات الاستشارية، والتدريب، والمسائل المتعلقة بالسوق الموازي وحفظ سجلات الشركات المساهمة الخصوصية، وتطوير الأنظمة وإجراءات العمل، وتعزيز التكامل فيما بين الطرفين، وتوفير إطار تعاون يتضمن وجود قناة اتصال فاعلة بين الطرفين.

بدوره أعرب حليله عن امتنانه لبورصة مسقط على هذه الدعوة مشيداً بحفاوة الاستقبال والضيافة، ومؤكداً على أن تلك الزيارة جاءت في وقت يعاني فيه الاقتصاد الفلسطيني الى هجمة شرسة متمثلة في إجراءات الاحتلال وعدوانه، ولكنها في الوقت ذاته تؤكد على أننا مستمرون في عمليات التطوير وتنمية السوق، ورفده بالكثير من الأدوات والخبرات الإقليمية.

مشيراً الى أن تلك الزيارة هي انعكاس لرؤية الطرفين الى ضرورة خلق واقع أفضل لأسواق المال العربية وخلق علاقات تبادلية تحكمها المهنية والاستدامة، وهي خطوة استراتيجية نحو تعزيز أواصر التعاون بين بورصة فلسطين وبورصة مسقط في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية.

من جانبه أكد كمال على الآثار الإيجابية المترتبة على هذا التعاون بقوله: " إننا في بورصة فلسطين نولي أهمية كبيرة للاستفادة من التجارب الناجحة، وتوطيد العلاقات مع المؤسسات المالية الرائدة التي تسهم في تحسين بيئة الاستثمار ودفعها للتطور، كما أننا نؤمن بأن التعاون المشترك مع بورصة مسقط سيفتح آفاقاً جديدة للنمو والتطور، وسيخفف بكل تأكيد من حدة الصعوبات التي تواجه قطاع الأوراق المالية الفلسطيني".