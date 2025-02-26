الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقاء الجو باردا في المناطق الجبلية الى بارد نسبي في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائمًا جزئيا الى صاف وبارد الى شديد البرودة، الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الخميس، صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، مع بقاء الجو باردا نسبياً خاصة في المناطق الجبلية ، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو صافيا بوجه عام ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارد نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

فيما يطرأ انخفاض على درجات الحرارة السبت المقبل، لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم، وتسقط زخات من الأمطار على مختلف المناطق، ومصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد احيانا، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.