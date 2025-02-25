الطقس: ارتفاع في درجة الحرارة مع بقاء حالة شديدة البرودة

وطن: توقعت دائرة الأرصاد أن تكون خفيفة، اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع في درجة الحرارة مع الجو بقاء شديد البردة، الرياح الشرقية الى جنوب شرقية الى جنوب شرقية معتدلة السرعة تنشط والبحر خفيف ارتفاع الموج .

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائمًا جزئيًا وشديدًا باردًا، الرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ​​ارتفاع الموجة .

ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى صاف ويطرأ ارتفاعًا في درجة الحرارة مع بقاء شديد البرودة إلى درجة الحرارة المعتدلة الشمالية الغربية إلى متوسطة وسرعة الرياح والبحر خفيفة إلى متوسط ​​ارتفاع الموجة .

وكلميس، يكون غائماً جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع آخر على درجة حرارة مع بقاء باردا، بحيث شمالية غربية خفيفة الى متوسطة معتدلة السرعة والبحر خفيفة الى متوسط ​​ارتفاع الموج .

ويوم الجمعة المقبل، يكون الجو صافيتا أمام العام ويطرأ ارتفاع آخر على درجة الحرارة مع بقاء الجو باردا إلى بارد نسبيا إلى جنوب غربية إلى شمال غربية خفيفة الى معتدلة معتدلة والبحر خفيف إلى متوسط ​​ارتفاع الموج .