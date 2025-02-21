الطقس: استمرار تأثير المنخفض الجوي والحرارة أقل من معدلها العام بـ4 درجات مئوية

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن يستمر تأثير المنخفض الجوي على البلاد ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحوالي 4 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله تعالى أمطار متفرقة بين الحين والآخر على مختلف المناطق، الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا والبحر مائج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما وشديد البرودة، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً، والبحر مائج.

وغدا السبت: يستمر الجو شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحوالي 6 درجات مئوية، وتسقط بمشيئة الله زخات من الأمطار على مختلف المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، وفي ساعات الليل المتأخر يتوقع سقوط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا والبحر مائج.

أما الأحد: يستمر الجو شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط الأمطار وزخات خفيفة من الثلج على المرتفعات الجبلية خاصة الجنوبية، الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائج.

والاثنين المقبل: يستمر تأثر البلاد بالكتلة الهوائية شديدة البرودة وتبقى فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة من الثلوج على المرتفعات الجبلية العالية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجوية المواطنين من خطر شدة سرعة الرياح، وتدني مدى الرؤيا الأفقية، ومن خطر التزحلق على الطرقات، كذلك من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة البرودة وتدني درجات الحرارة التي تلامس الصفر المئوي أو أقل في المرتفعات الجبلية، وأيضا من خطر تشكل الصقيع والانجماد.